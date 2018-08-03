 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

(Görüntülü) 2 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

KAYSERİ'de 2 ton 200 kilo ağırlığındaki 'Kıvırcık' isimli kurbanlık boğa, 60 bin TL fiyatı ile alıcısını bekliyor. Kurban Bayramı öncesinde besiciler, kendi çiftliklerinde kurbanlıklarını sergilemeye başladı. Merkez Melikgazi...

KAYSERİ'de 2 ton 200 kilo ağırlığındaki 'Kıvırcık' isimli kurbanlık boğa, 60 bin TL fiyatı ile alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı öncesinde besiciler, kendi çiftliklerinde kurbanlıklarını sergilemeye başladı. Merkez Melikgazi Mimarsinan Mahallesi’ndeki ahırında kurbanlıklarını bayrama hazırlayan Kerem Mülayim (32), 2 ton 200 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğasına gözü gibi bakıyor. Kurbanlığı kurdeleyle süsleyen, başına da 'Maşallah' yazılı bant bağlayan Mülayim, bu yıl kurban pazarlarında büyüttükleri boğayla iddialı olduklarını söyledi. Mülayim, “Bu yıl kurbanlık boğamızla iddialıyız. 2 ton 200 kilo ağırlığında ve fiyat olarak da 60 bin TL istiyoruz. Doğal beslenme yoluyla bugüne geldi. Çiftçilikle de uğraştığımız için arpa, buğday, çavdar, yulaf ve küspe ile büyüttük. 3 yılda bu hale geldi, doğduğundan beri en iyi şekilde bakıyoruz” diye konuştu.

Dev kurbanlığa 'Kıvırcık' ismini verdiklerini dile getiren Kerem Mülayim, “İlk defa bu kadar ağırlığa ulaşan hayvan büyüttük. Yerli üretim olduğu için de mutluyuz. Biz ithal ürüne karşıyız ve yerli üretim için mücadele ediyoruz. İsteyince, uğraş verince bu kadar büyüklükte olacağını herkes gördü. Kısmetlisi çıkarsa satacağız. Çıkmazsa da artık kesip, kendimiz parça parça pazarlayacağız. Biz her zaman yerliyi destekleyeceğiz. Yerli hayvan büyümez diyenlere de bunu göstermek istiyoruz. Demek ki, bakılınca, uğraş verince oluyormuş” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar