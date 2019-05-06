(Görüntülü) 2'nci çocuklarını beklerken üçüzleri oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 1 çoçuk annesi Emel Yöyen (40), Mart ayında üçüz bebeklerini dünyaya getirdi. Eşi Hakan Yöyen'in Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştığını belirten Emel Yöyen, "İlk kontrole gittiğimizde doktorumuz tek keseyi gördü. İkinci kontrolde ikiz olduğunu öğrendik. Üçüncüde ise üçüz olduğunu öğrendik. Dördüncü kontrole gitmeye korkar olduk. Yükümüz ağır. Geçinmekte zorlanıyoruz. Destek bekliyoruz" dedi.



Yunusemre Mutlu Mahallesi'nde yaşayan, 4 yıl önce evlenen Emel- Hakan Yöyen çiftinin evliliklerinin ilk yılında 'Mehmet Talha' ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ev kadını Emel Yöyen, 3 yıl aradan sonra bir kez daha hamile kaldı. Hamileliğinin ikinci ayında kontrole giden Emel Yöyen, karnındaki bebeğinin sağlıklı olduğunu öğrendi. Üçüncü ayda gittiği ikinci kontrolde Yöyen, karnında ikiz bebek taşıdığını öğrenince şaşırdı. Dördüncü ayda gittiği üçüncü kontrolde ise üçüzlerinin olacağını öğrenince şaşkınlığı daha da arttı. Yöyen hamileliğinin 8'inci ayı olan geçen 4 Mart'ta saat 03.50'den itibaren 1'er dakika ara ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 2'si kız, 3 bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak dünya geldikleri için 20 gün kuvözde tutulan bebeklerden 2 kilo 300 gram olanına 'Zümra', 1 kilo 880 gram olanına 'Erva', 2 kilo 210 gram olanına da 'Ömer Taha' ismi verildi.



Üçüzlerini kucaklarına alan Hakan-Emel Yöyen çifti, büyük sevinç yaşarken bir yandan da nasıl büyüteceklerini düşünmeye başladı. Üçüzlerin bez, mama ve diğer masraflarının aylık 1500 lirayı bulduğunu belirten Emel Yöyen, hayırseverlerden destek istedi.



Eşi Hakan Yöyen'in (43) Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştığını belirten Yöyen, şunları söyledi:



"İlk kontrole gittiğimizde doktorumuz tek keseyi gördü. İkinci kontrolde ikiz olduğunu öğrendik. Üçüncüde ise üçüz olduğunu öğrendik. Dördüncü kontrole gitmeye korkar olduk. Neyse ki evlatlarımızı sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Doğumdan sonra üçüzlerimi yanı başımda gördüğümde sevinçten ağladım. Çocuklarımız prematüre dünyaya geldikleri için 20 gün kadar kuvözde kaldı. O günler artık geçti şimdi evimizdeyiz. Annemin desteğiyle üçüzlerime bakabiliyorum. Ancak eşim tek başına çalışıyor. 2 bin 900 lira maaşı var. Bunun 1000 lirasını ev kirasına, 1000 lirası da daha önceden olan borçlarımıza gidiyor. Kalanı da üçüzlerin masraflarına gidiyor. Yükümüz ağır. Geçinmekte zorlanıyoruz. Destek bekliyoruz."



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden 2 ayda bir 900 lira Çoklu Doğum Yardımı almaya başlayacaklarını da belirten Yöyen, ancak bunun da yeterli olmayacağını kaydetti.