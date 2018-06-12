(Görüntülü) 2 gencin geçimlerini sağlamak için izledikleri ilginç yöntem

Murat KÜÇÜK/BOLU,()BOLU'da, karton ve kağıt toplayan 2 gencin belediyenin yer altındaki geri dönüşüm konteynerinin içine girip karton araması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. İsimleri öğrenilemeyen 2 gençten biri Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan Bolu Belediyesi'ne ait yer altı geri dönüşüm konteynerine karton ve kağıt bulma umuduyla girdi. Diğer genç ise ayakla basılarak kapağı açılan konteynerinin başında arkadaşını bekledi. Bir süre konteynerin içinde karton arayan genç, arkadaşının yardımıyla eli boş dışarı çıktı. Bir vatandaşın evinin penceresinden cep telefonuyla görüntülediği iki gencin geçimlerini sağlamak için izledikleri yol üzdü. Ancak sempatik ve eğlenceli halleri ise güldürdü. Görüntülendiklerini anlayan iki genç kameraya bakıp gülümseyerek uzaklaştı.