(Görüntülü) 2 bin Ataşehirli aynı sofra etrafında iftar yaptı

İSTANBUL, () – ATAŞEHİR Belediyesi tarafından İçerenköy mahallesinde sokak iftarı düzenlendi. Ataşehir sokaklarında vatandaşlar Ramazan ayının bereketi birlikte paylaştı.





Ataşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sokak iftarları bu Ramazan ayında da başladı. İçerenköy mahallesinde düzenlenen iftar programında 2 bin vatandaş aynı sofra etrafında buluştu. İftar programına Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman ve çok sayıda vatandaş katıldı.





“BUGÜN BU İFTAR SOFRASINDA HUZUR BULDUM”





Ramazan ayının beraberlik ayı olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Bugün bu iftar sofrasında huzur buldum. Çok güzel bir gün oldu. Burada evsizler ve yemeği olmayan kişiler gelip karnını doyurabiliyor. Bu bize de huzur veriyor” dedi.





“RAMAZAN AYI BOYUNCA HER AKŞAM BİR MAHALLEMİZDE VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ”





Sokak iftarlarının Ataşehir’de gelenek haline geldiğini söyleyen Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, “Ramazan ayı ülkemize ve tüm islam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Her yıl olduğu gibi Ataşehir’de bütün Ramazan ayı boyunca her akşam bir mahallemizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bugün İçerenköy mahallemizde 2 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Ataşehir’de 10 yıl boyunca hoşgörüyü, birlikteliği ve toplumsal barışı sağladık. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.