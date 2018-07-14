(Görüntülü) 2 bin 500 kişinin yaşadığı adada 100 bin kişi tatil yapıyor

Erdem ÖZCAN Emir YILMAZ MARMARA(Balıkesir)()-BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası tatilcilerin akınına uğradı. Kış aylarında 2 bin 500 kişinin yaşadğıı Avşa'ya hafta içersinde 100 bin, cumartesi ve pazar günleri ise 120 bin kişi geliyor. Marmara'nın Marmarisi olarak bilinen Avşa Adası, havaların ısınmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların büyüki lgi gösterdiği Avşa Adası'na olan ilgil nedeniyle İDO ve arabalı vapur seferleri artırıldı. Denizi, kumu ve hareketli olan gece hayatı ile bilinen Avşa Adası'nda oteller ve pansiyonlar tamamen doldu. Avşa'nın şu anda hafta içi 100 bin hafta sonları ise 120 bin kişiyi ağırladğını söyleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara ilçemiz kadar Avşa da çok hareketli günler geçiriyor. Özellikle Avşa tamamen doldu. İlçede insanlar tatillerini yapıyorlar. Avşa'nın su ihtiyacı deniz suyu arıtılarak karşılanıyordu. Geçen yıl bazı sorunlar yaşandı. Bu sene o problemi giderdik dedi. Özellikle Avşa'nın kurban bayramı tatilinde çok daha kalabalık olacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, bu konudaki önlemleri şimdiden aldıklarını sözlerine ekledi.