(Görüntülü) 1919 kilometre pedal çevirmek için yola çıktılar

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da bisikletli bir grup, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılında, 1919 kilometre pedal çevirerek 9 şehiri gezeceği etkinlik için yola çıktı.



Bandırma Vapuru'nda bir araya gelen Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği (EKOBİD) üyesi 9 bisikletli, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir ve Ankara'ya gitmek üzere Samsun'dan yola çıktı.



19 MAYIS RUHUNU YAŞATACAKLAR



17 Mayıs'da Ankara'ya varmayı hedefleyen bisikletli grup, gittikleri kentlerde kurtuluş mücadelesi döneminde kullanılan kongre binaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kaldığı misafirhaneler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne ait şubeler, gençlik merkezleri ve yerel yönetimleri de ziyaret edecek. Grup ayrıca Atatürk'ün oynadığı Zeybek oynunu da sergileyecek.

