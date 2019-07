(Görüntülü) 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk kule blokları geldi

ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapan Çimtaş, her biri 800 ton ağırlığında olan ilk kule bloklarını tamamladı. Deniz içinde 318 metrelik köprü kulesini oluşturacak kırmızı renge boyalı 4 kule bloğu, Gelibolu Sütlüce'deki köprü şantiyesine ulaştı.



Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atıldı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Aysa yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları 2 ay önce batırıldı. En zor aşamalardan biri tamamlanırken, deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye devam ediyor. Boğazın iki tarafında da köprünün hızla yükselen ayakları net olarak görülmeye başladı.



1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’nin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapan Çimtaş, bu proje kapsamında her biri 800 ton ağırlığında olan ilk kule bloklarının 1915 Çanakkale Projesi şantiyesine sevkiyatını gerçekleştirdi. Deniz yoluyla getirilen kırmızı renge boyanmış 4 kule bloğu, Gelibolu'daki Sütlüce mevkisinde bulunan şantiyeye alındı. Kule blokları buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra deniz üzerindeki kule kesonlarının üzerine monte edilecek. Aynı bloklardan birçok parça daha inşa edildikten sonra yine köprü inşaat alanına getirilerek, üst üste konulmaya devam edecek. Böylece Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü günü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.



Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülen köprü, 2x3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.