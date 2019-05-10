(Görüntülü) 19 Mayıs için Samsun'a yola çıkan STS Bodrum gemisi İzmirliler ile buluştu
10 Mayıs 2019 Cuma 12:21
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