(Görüntülü) 17 yıldır süren Adnan Oktar grubuna yönelik işkence davası...

Hayati ARIGAN / İstanbul - ADNAN Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 8 emniyet görevlisinin 17 yıldır yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Şikayetçi Adnan Oktar grubu avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Adnan Oktar grubunun davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek talebi reddetti. Davada müşteki olanların bir çoğu son yapılan operasyonda gözaltına alındıkları için duruşmaya katılmadı. MAHKEME BAŞKANI: OPERASYONDA GÖZALTINA ALINANLAR MI MAZERET BİLDİRDİ İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Oktar grubundan yalnızca avukat Semra Karadağ katıldı. Avukat Karadağ, davaya katılan avukatlardan Ayfer Bayer'in mazaret dilekçesini gönderdiğini bildirdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Zafer Özer "Operasyon nedeniyle kimler gözaltında gerçekten haberim yok. Gözaltılar nedeniyle mi bu mazeret dilekçesi" şeklindeki sözleri üzerine avukat Karadağ, tutanaklara gözaltıların geçmesini istemedi. Karadağ, "Söylediğim şekilde tutanağa geçmesini istiyorum" dedi. OKTAR GRUBU REDDİ HAKİM TALEP ETTİ Daha sonra dosyaya gelen belgeleri okuyan mahkeme başkanı, şikayetçilerden Timur Ayan'ın avukatı Nihan Toklu'nun mahkeme heyetinin reddine yönelik dilekçe sunduğunu bildirdi. "TEK MERKEZDEN TALİMAT ALIYORLAR, AMAÇLARI BİZE EZİYET VERMEK" Reddi hakim talebine ilişkin söz alan sanık Vedat Mercan, "Yıllardır yargılanıyoruz. 1999'dan bu yana bu grup tarafından hakkımızda şikayetler devam ediyor. Suç tarihinin üzerinden 19 yıl geçti. Bizim yıllardır karşı karşıya olduğunu bir örgüt. Örgüt oldukları için tek merkezden talimat alıyorlar. Şu anda yapmaya çalıştıkları da hukuku uzatarak bizlere eziyet vermek. Bunun yapabilmek için de yersiz husumetler oluşturma gayretine girmişlerdir. Size de sizden sonra gelecek heyetlere de dava açacaklardır. Bu nedenle reddi hakim taleplerine ret kararı vermenizi talep ediyor" dedi. MAHKEME HEYETİ, REDDİ HAKİM TALEBİNİ DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK Adil Serdar Saçan'ın avukatı Serkan Saçan da reddi hakim talebinin duruşmaları uzatmaya yönelik olduğunu söyledi. Mahkeme, reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğuna kanaat getirerek reddine karar verdi. İtirazların ise üst mahkeme olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılabileceğini belirterek duruşmayı ertelendi. DAVA 17 YILDIR DEVAM EDİYOR Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlenen Adnan Oktar grubuna, 1999 yılında da operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar yapılanmasının ikinci adamı olduğu belirtilen Tarkan Yavaş'ın da olduğu 27 kişi, operasyonu gerçekleştiren dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 8 emniyet görevlisinin kendilerine işkence yaptıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Sanıklar hakkında 27'şer kez 12'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 2016'da verilen mütalaada davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talep edilmişti.