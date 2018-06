(Görüntülü) 17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davası...

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () KARTAL'da günlük kiralık bir evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin iki kişinin tutuklu, bir kişinin de tutuksuz yargılandığı davaya başlandı. Soruşturma aşamasında silahın tutuksuz sanık Ercan Ekici'nin elindeyken ateş aldığını iddia eden tutuklu sanık Mesut Vural, mahkemedeki sorgusunda silahın kendi elinde iken ateş aldığını belirterek, olayın kaza sonucu meydana geldiğini savundu. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici ve tarafları katıldı. Maktül Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş kız kardeşi Seçil Can da müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundular. SEVGİLİSİ OLAY ANINI ANLATTI Sorgusu yapılan Bayram Ekici, Aleyna Can ile olaydan 6 ay önce tanıştıklarını, ailevi sıkıntıları nedeni ile otelde kalmaya başladığını savunarak, "Olay günü Aleyna aradı ve yanıma geldi. Daha sona kardeşim Ercan ve Mesut geldi. Mesut'un belinde silah gördüm. Mesut silahı arkadaşından aldığını ve gece vereceğini söyledi. Mesut, silahı yatak odasındaki komodinin çekmecesine koydu. Mesut’la Ercan karşıya gideceklerini söyleyerek çıktılar. Onlar çıktıktan sonra şarjörü takarak silahı belime taktım. Gece 22.00 sıralarında geldiler. Kardeşim Ercan benden silahı istedi. O sırada silahı Mesut’a vermiş, Mesut silahla oynarken bir anda patladı. 'Mesut sen ne yaptın' diye bağırmaya başladım. O sırada Aleyna’nın yere düştüğünü gördüm. Kulağının arkasından kan gördüm. Karşı odaya gidip yardım istedim, kardeşime ambulansı çağırmasını istedim. Ambulansı çağırdı. Mesut aşağıya inip arabayla kaçtı. Bir süre sonra ben de çıktım. Aleyna’nın ölmediğini düşünerek hastaneye gittim. Arkadaşım hastanenin içine gitti ve Aleyna’nın öldüğünü söyledi. Arkadaşımla Mesut’u bulmak için yola çıktık. Amacımız adalete teslim olup ifade vermekti. 3 gün boyunca Mesut'u aradım, onunla birlikte teslim olmak için. Haberlerde yakalandığını öğrenince gidip teslim oldum." dedi. SİLAHIN KENDİ ELİNDE İKEN ATEŞ ALDIĞINI KABUL ETTİ Soruşturma aşamasındaki sorgusunda silahın tutuksuz sanık Ercan Ekici'nin elinde iken patlaması sonucu Aleyna Can'ın öldüğünü savunan tutuklu sanık Mesut Vural, duruşmadaki savunmasında ise silahın kendi elinde iken patladığını söyledi. Olay günü Bayram Ekici'nin yanında bulunan Ercan Ekicinin araması üzerine olayın gerçekleştiği yere gittiğini söyleyen Mesut Vural, "Ercan’la otele gittik. Yanımda silah vardı. Bu silahla bayramın yanına gittik. Bayram silahı gördü, bir şey olmaması için silahı eve bırakmamı söyledi. Silahın şarjörünü çıkardım çekmeceye koydum. Çıktık Ercan’la dolaşmak için. Silahı almak için akşam geri gittik. Bayram kanepede uzanıyordu, Aleyna yanında uzanıyordu. Oturduk biz de. 'Silah nerde' dedim, 'bende' dedi, belinden silahı çıkardı. Ercan istedi, silahı Ercan'a verdi. Ercan silahla oynamaya başladı. Silahla oynamamasını istedim. Silahı çekiştirerek ondan aldım. Silahın sürgüsünü düşürmek amacıyla ben de oynamaya başladım. Silah patladı Aleyna yere düştü. Aleyna’nın nabzına baktım. Olayın paniği ile oradan kaçtım. Evime doğru gittim, daha sonra aracı arkadaşıma bırakarak halama gittim. Akşama Aleyna’nın ölüm haberi geldi, ihbar üzerine olaydan 2-3 gün sonra halamda polisler beni yakaladı. Aleyna’yı öldürmemi gerektirecek hiçbir neden yoktu, tamamen kazayla oldu. Silahın tetiğine basmadım, sürgüsüyle oynarken sürgüsü sert bir şekilde düştü ve silah ateş aldı" dedi. 'SİLAH BENİM ELİMDE İKEN ATEŞ ALDI' Mesut Vural, mahkeme başkanının, soruşturma aşamasında silahın Ercan Ekici'nin elinde iken ateş aldığı yönünde verdiği ifadeyi hatırlatması üzerine, "Ercan oynarken silah ateş aldı demedim. O ifademde, 'ben mi bastım, Ercan mı bastı anlamadım' şeklinde beyanda bulunmuşsam da silah benim elimdeyken ateş aldı" dedi. Olay günü Mesut Vural ile birlikte abisi Bayram Ekici'nin kaldığı otel odasına gittiğini, Mesut'un üstünde taşıdığı silahı odada bıraktığını, sonra çıktıklarını, akşam yeniden gittiklerini söyleyen tutuksuz sanık Ercan Ekici, "Abimden silahı istedim, belinden çıkardı. Bir parçası düşmüştü, onu takmaya çalışırken Mesut silahı benden aldı. Mesut silahı kurcalarken bir anda ateş aldı. Aleyna bir anda yere düştü. Mesut ambulans çağırmak için dışarı çıktı, panik halindeydi. Yukarıya çıktım, telefonla aradım ambulansı çağırdım. Maktulün ölümüyle ilgim ve alakam yoktur, olay kazayla oldu" dedi. DARP İDDİASI Müşteki sıfatı ile dinlenen Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olaydan iki ay önce kızım Düzce'ye geldiğinde perişan halde idi. 'Kim yaptı' dedim. Bayram Ekici'nin kendisini odaya kilitleyerek darp ettiğini söyledi. Rapor aldırdım ve Düzce Aile Mahkemesi'ne başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdım. Üçü bilerek öldürdüler, şikayetçiyim" dedi. Tutuklu sanıkların tutukluluk taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici'nin (26) maktul Aleyna Can'ın (17) erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli'de bir binada oda kiraladığı, yanına önce maktul Aleyna Can'ın, ardından da diğer şüpheliler Ercan Ekici (23) ve Mesut Vural'ın (23) geldiği belirtiliyor. İİddianamede, akşam 21.00-22.00 sıralarında şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici, Aleyna Can ile Bayram Ekici'nin yan yana oturdukları, çekmecede bulunan silahı eline alan şüphelilerin mekanizmayı çekmek suretiyle tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri anlatılıyor. Bayram ve Ercan Ekici'nin silahın ateş aldığı sırada Mesut Vural'ın elinde olduğu, Mesut Vural'ın da silahın Ercan Ekici tarafından çekmeceden alındığı sırada ateş aldığı yönünde ifade verdiği kaydedilen iddianamede, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.