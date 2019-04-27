(Görüntülü) 17. UYUM BULUŞMALARI İSTANBUL'DA YAPILDI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ, İSTANBUL() İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik organize edilen “Uyum Buluşmaları"nın 17'ncisi İstanbul'da düzenledi.



Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu'nda düzenlenen programa İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean-Marie Garelli, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.





“GÜNDE 7-8 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORUZ"



Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, “Yaklaşık 5 milyon insana ev sahipliği yapmaktayız. Ülkemiz, milletimizin tarihsel geçmişimizden ve kültürümüzden bize yüklediği bilinç ve samimiyetle ev sahipliğine devam etmektedir. Türkiye göç olgusunun yönetiminde takip eden değil, takip edilen bir konuma gelmiştir. Kadim şehir İstanbul, bugün de farklı medeniyetlerin yaşadığı bir şehir olarak devam etmektedir. Bizler de İstanbul Göç İdaresi olarak 666 personelle günde 7-8 bin kişiye hizmet veriyoruz" dedi.





“GENEL MÜDÜRLÜK OLARAK GÖÇÜN İYİ YÖNETİLMESİ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"



Daha sonra konuşan Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıkoğlu da, “Bu kadar yıl büyük bir göç dalgasını yönetmek elbette kolay değil. Bunu ancak Türkiye gibi bir ülke yönetebilir. Bu başarı ile dünyaya örnek olduk. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda yapılan çalışmalar kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü kurdu. Bizler Genel müdürlük olarak göçün iyi yönetilmesi için elimizi taşın altına koyduk. Hiçbir zaman da taşın altına koymaktan imtina etmedik. Tabi göçün iyi yönetilmesi bizim olduğu kadar, sizin de desteklerinize sonuç verecek uzun bir meşakatli bir süreçtir. Genel müdürlüğümüz dil öğrenme ve uyum konusunda oldukça istekli ve teşvik edici kurum olarak önem gösteriyor. Sizlerin de dil ve meslek edinme gibi kurslara ilgi ve katılımınızı önemle talep ediyoruz" şeklinde konuştu.





"ULUSAL, ULUSLARARASI HUKUĞA, İNSANLIĞA VE VİCDANA SIĞMAYAN HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"



Göç İdaresi Genel Müdürü Ahmet Ayaz ise, “Biz hem Göç İdaresi Genel Müdürlüğü hem de Türkiye olarak ulusal ve uluslararası hukuk'a, insanlığa ve vicdana sığmayan hiçbir şey yapmadık ve yapmayacağız. Bunun için Suriye krizinin başlangıcından beri, ülkemizin ortaya koyduğu politikadan dolayı ben bir vatandaş olarak, sadece bir kamu çalışanı olarak değil, gurur duyduğumu ve bu politikayı sürdüreceğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bizim yaptığımız çalışmaların hiçbiri sadece Suriyeli misafirlerimize yönelik değil. Suriyelilerin dışında ülkemize farklı nedenlerden dolayı gelen misafirlerimiz var. Hepsinin talepleri farklı ve biz bu istekleri de yerine getirmek hizmetlerimizin arasında" diye konuştu.



Ayaz, “Uyum buluşmalarında da aslında sahada neler olup bittiğini bizzat sizlerden, STK ve Kamu kurum kuruluşlarından almak buna göre önümüzdeki dönemdeki politikaları buna göre değiştirmek en önemli hedeflerimizden birisidir" dedi.





“İNSANİ YARDIM YARDIMDA BU ÜLKENİN YAZDIĞI DESTANLAR, DÜNDEN BUGÜNE DEVAM EDİYOR"



İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar da, “Gayrisafi Milli Hasılası'nın en önemli oranı ile dünyadan insanı yardım konusunda birinci sıraya yerleşmiş Türkiye'nin siz değerli misafirlerimize yaklaşımlarının karşılığını üretken, gayretli ve bulunduğu topluma daha yürekli ve cesaretli uyum adımları ile destekli bir toplum olarak sizleri görmek istiyoruz. İnsanİ yardımda bu ülkenin yazdığı destanlar dünden bugüne devam ediyor. Bu anlamda sizlerin katkıları bizi yüreklendiriyor. Emeklerimizin boşa gitmediğini çabamızın onurlandırıldığını sizlerin sayesinde göreceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların arından toplantıda katılımcılara, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından, katılımcı grubun hak ve yükümlülüklerini içeren bilgilendirme sunumları ve konuşmalar yapıldı.