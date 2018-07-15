(Görüntülü) 15 Temmuz şehitleri, Şehitler Abidesi'nde anıldı

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. 15 Temmuz ve Çanakkale Şehitleri, dualarla anılırken; sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Çanakkale Valiliği tarafından,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ikinci yıl dönümü nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda anma töreni düzenlendi. 15 Temmuz ruhu ve Çanakkale ruhunun bir arada yaşandığı Şehitler Abidesi'ndeki tören, saat 11.00'de başladı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler katıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Şehitler Abidesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli uzman tarihçi Hüseyin Taştan, Anadolu toprağını yurt yapmak ve korumak için geçmişten günümüze ağır bedeller ödendiğini belirterek, şunları söyledi: "Türk milleti olarak her defasında vatanımıza sahip çıktık, tüm belaları def etmesini bildik. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in yaktığı bağımsızlık ateşi ile son özgürlük mücadelemizi verdiğimizi düşünürken, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir saldırıya maruz kaldık. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, Meclisini, İstihbarat Teşkilatını, Emniyet ve Silahlı Kuvvetlerini, Başkanlık makamını teslim almayı amaçlayan ve bunun için devlet kurumlarını ve milleti bombalamaktan çekinmeyen bir yapı ile millet olarak karşı karşıya geldik. Çanakkale Cephesi'nde Havranlı Seyid Onbaşı'yı, Bigalı Mehmet Çavuş'u, Yüzbaşı Faik'i, Yahya Çavuş'u, Üsteğmen Saffet Efendi'yi, Yarbay Hüseyin Avni Beyi, Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir gibi nice sayamayacağımız ismi bağrından çıkardı. Milletimiz yine, yeniden canı pahasına tankın, topun, tüfeğin karşısına dikilerek devletine, iradesine ve demokrasisine sahip çıktı." Daha sonra Mecidiye Camii Müezzini İbrahim Kahraman tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. İl Müftüsü Arif Gökce, şehitler için dua etti. Tören, Vali Orhan Tavlı ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla son buldu.