(Görüntülü) 15 Temmuz şehitleri Manisa'da dualarla anıldı

İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU / MANİSA, () MANİSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Şehitliği'nde tören düzenlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bırakıp, dualar okudu. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Manisa Şehitliği'ndeki törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, her ikisi de AK Partili olan Şehzedaler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kaymakamlar, bürokratlar, askerler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakıp, dua okudu. Şehit mezarlarının gezilmesinin ardından Manisa Müftülüğü hatipleri 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. Törenin ardından Hatuniye Cami'nde de mevlit okutuldu. ardından Hatuniye Cami'nde de mevlit okutuldu.