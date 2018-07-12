(Görüntülü) 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarla anıldı

Can ÇELİK- Pusat Çağatay KAYA ADANA,() ADANA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, o gece yaşanan demokrasi mücadelesini konu alan '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' Adana Valisi Mahmut Demirtaş eşi Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliyken darbeciler tarafından şehit edilen ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Halil Oruç, sergiyi gezerken duygusal anlar yaşadı. Vali Demirtaş, gözyaşlarına hakim olamayan Oruç'u teselli etti. BAZI FOTOĞRAFLAR İZ BIRAKIR Vali Demirtaş, serginin açılışında yaptığı konuşmasına şehitleri anarak başladı. Demirtaş, Fotoğraflar zamanın cansız tanıklarıdır. Kimi zaman sevgiyi mutluluğu kimi zaman da heyecanı, korkuyu ve acıyı yansıtır. Bazı fotoğraflar ise belleklerden silinmeyen izler bırakır. Hafızalardan silinmeyen izlerin başında ise hainlerin ihaneti kahramanlarımızın ise yiğitlikleridir. 15 Temmuz gecesi verilen onurlu mücadele hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara akın eden aziz milletimiz, yurdumuzun dört bir köşesinde verdiği esaslı mücadele, vatanına, bayrağına, demokrasisine, özgürlüğüne canları pahasına sahip çıktı. Fotoğraflara baktığımızda iki yıl önce yaşadığımız karanlık geceyi ve ardından yaşanan kutlu sabahı yeniden yaşıyor, zamanlar arası bir yolculuğa çıkıyoruz dedi. Serginin önemine vurgu yapan Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında 24 gün süren demokrasi nöbeti boyunca objektiflere yansıyan fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destanı bir kez daha hatırlatıyor. Sergilenen fotoğraflarla o gecede ve sonrasında yaşananları şehitlerimizin aziz hatıralarını, gazilerimizin mücadelesini unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermekteyiz.