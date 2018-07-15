(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitleri anısına 'Ulusal Engel Atlama' yarışması düzenlendi

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından, 15 Temmuz şehitleri anısına Van Gölü sahilinde, '15 Temmuz Şehitler Kupası Ulusal Atlama' yarışması düzenlendi. Edremit Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Şehitler Kupası Ulusal Atlama yarışması düzenlendi. İlçedeki binicilik merkezinde yapılan, 2 gün süren yarışmaya 8 yarışmacı, 17 atla hünerlerini sergiledi. Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile yapılan etkinlikte, yarışmalar 6 kategoride yapıldı. Kıyasıya mücadeye sahne olan yarışları izleyen vatandaşlar, keyifli bir zaman geçirdi. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 15 Temmuz münasebetiyle Edremit Belediyesi olarak ilçede ilk defa ulusal çapta engel atlama müsabakaları düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu: "Bu yapının ne kadar tehlikeyi bir yapı olduğunu biz 15 Temmuz 2016 yılında o alçak kalkışma sürecinde gördük. Milletin parasıyla, fakir fukaranın alın teriyle kazandığı paradan verdiği vergilerle alınan topların, tankların, helikopterlerin Ümmet-i Muhammed'in üzerine nasıl kurşun yağdırdığını gördünüz. Kendi milletine silah doğrultacak, kendi insanını, kendi kardeşini öldürecek kadar alçaklaşan FETÖ'nün darbe girişimini 15 Temmuz'da hep beraber yaşadık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. 15 Temmuz artık bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. Bugün hem acılarımızı yad edeceğiz, hem şehitlerimizi anacağız, hem de milli birlik ve beraberliğin ulusal anlamda güçlü olmasının, içimize sokulmaya çalışılan nifak tohumlarından kurtulmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatacağız." 'BU TOPRAKLAR MİSAFİRPERVERLİĞİYLE ANILSIN' Kaymakam Çiçekli, bölgenin artık misafirperverliği ve güzelliklerle anılmasını istediklerini anlatarak, "Artık bölgenin Erek Dağı'na insanların özgürce tırmandığı, Van Gölü'nde rahatça yüzdüğünü, Abalı Kayak Tesisleri'nde rahat rahat kayak yaptığı haberleriyle Türkiye'nin gündeminde yer almasını istiyoruz. Buranın güzellikleriyle anılmasını ve sıra dışı olmaktan çıkmasını istiyoruz" dedi. İki gün süren yarışma sonunda farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.