15 TEMMUZ Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şüpheli paket alarmı (2)
15 TEMMUZ Şehitler köprüsünde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
14 Şubat 2019 Perşembe 11:36
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