Ramazan EĞRİ/iSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı.
(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı (4)
Ramazan EĞRİ/iSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı.
15 Temmuz 2018 Pazar 15:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.