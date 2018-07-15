Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 karayoluna çıkan yollardan saat 14.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ise erken saatlerden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'den törenin yapılacağı alana doğru yürüyerek gidiyor.
(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüş başladı (1)
Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 karayoluna çıkan...
15 Temmuz 2018 Pazar 16:01
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