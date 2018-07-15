Ersan SAN/ İSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.Anma etkinlikleri nedeniyle köprü saat 14.00'da trafiğe kapatıldı. Son durum saat 18.00 sıralarında havadan görüntülendi.
(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki son durum havadan görüntülendi
Ersan SAN/ İSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.Anma etkinlikleri nedeniyle köprü saat 14.00'da trafiğe kapatıldı. Son durum saat 18.00 sıralarında havadan görüntülendi.
15 Temmuz 2018 Pazar 19:12
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