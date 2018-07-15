Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İSTANBUL - İSTANBUL'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim okundu. Program şehitlerin adlarının okunmasıyla sürüyor. Köprüdeki kalabalık havadan da fotoğraflandı
(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı
Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İSTANBUL - İSTANBUL'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı. Programın açılışında Kur'an-ı...
15 Temmuz 2018 Pazar 22:30
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