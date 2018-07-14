(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yanan araca kepçeli müdahale (5)

*Yanan araca kepçe ile getirilen toprak döküldü. Haber-Kamera: Enver ALAS- Zeki GÜNAL - İdris TİFTİKÇİ İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araçta yangın çıktı. Köprü üzerinde Ankara istikametinde hareket halindeki bir hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı durdurarak indi. Yangını gören çevredeki sürücüler olayı hemen itfaiyeye haber verdi. Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hemen trafiği kesti. İtfaiye gelene kadar bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu çıkışındaki devam eden inşaattaki kepçe ile getirilen toprak aracın üzerine döküldü. Avrupa yakasından olay yerine sevk edilen itfaiye araçları trafik nedeniyle ilerleyemeyince, Anadolu yakasından itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. "4-5 YANGIN TÜPÜ BİTİRDİK AMA YİNE DE SÖNMEDİ" Aracın yanmaya başladığında alevlere müdahale ettiklerini söyleyen bir sürücü, "4-5 tane yangın üpü bitirdik ama yine de sönmedi" dedi. Aracın sürücüsü Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Aracın kaldırılmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.