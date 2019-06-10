Ramazan EĞRİ- Alper KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda da otobüsler yoğunluk oluşturuyor.
(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Ramazan EĞRİ- Alper KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan Bayrampaşa'daki...
10 Haziran 2019 Pazartesi 08:55
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