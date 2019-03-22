Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul - 15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı. TEM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen polis aracı, köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevkedildi. Yangın söndürülürken köprüde trafik yoğunluğu sürüyor.
(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı- 2
Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul - 15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı. TEM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen polis aracı, köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına...
22 Mart 2019 Cuma 11:13
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