(Görüntülü) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına müze, mescit ve denetleme binası yapılıyor (2)

İbrahim MAŞE- Ali AKSOYER /İSTANBUL, () İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2 polis ile ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 34 kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında şehit edilmesinden sonra geçtiğimiz sene Şehitler Abidesi yapılmıştı. Abide beş kollu yıldıza atıfla, Türk üçgenlerinden oluşan, beşgen bir plana oturan yine beşgenden üretilen bir kubbeden inşa edilmişti. ABİDENİN HEMEN ALTINDA ŞEHİTLER MÜZESİ 15 Temmuz Şehitler Abidesine ilaveten başlatılan 15 Temmuz Şehitler Müzesinin inşaatı ise köprü girişinde abidenin hemen altında hızla devam ediyor. Abideye gelecekler için bir mescit de planlandı. Mescit, Mimar Muharrem Hilmi Şenalp ve ekibi tarafından çizilen müzenin bitişiğinde yer alacak. Müze inşaatı daha önce de bir çok önemli projeye imza atan Hassa Mimarlık tarafından çizildi. Hassa Mimarlığın yaptığı projeler arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve Kültür Merkezi, Tokyo Camii ve Kültür Merkezi, Eminönü Hezarfen Ahmed Çelebi, Katib Çelebi ve Evliya Çelebi İskeleleri, Ataşehir Mimar Sinan Camii, Bostancı Oruç Reis İskelesi, Çengelköy Kerem Aydınlar Mescidi gibi eserler bulunuyor. İSTANBUL TRAFİĞİ BU BİNADAN KONTROL EDİLECEK Bu arada eskiden Köprü Koruma Şube Müdürlüğünün bulunduğu yerin ön tarafına ise Trafik Denetleme Şube binası yapılıyor. Yapılan yeni denetleme binası ile tüm İstanbul trafiği görüntülü olarak izlenecek ve tüm trafik mobese kameraları bu binadan yönlendirilecek