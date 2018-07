(Görüntülü) 15 Temmuz şehidi Cennet komiserin anısı baba ocağındaki anı evinde yaşatılıyor

DOktay ENSARİ Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)DARBE girişimi sırasında 2 yıl önce Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in adı, memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ailesinin yaptırdığı anı evinde yaşatılıyor. Pazar günü kızının şehit oluşunun 2.yıldönümünde mevlid okutturmaya hazırlanan baba Yahya Yiğit ''Bunların yaptığını hayvan yapmaz'' derken, anne Huriye ise, ''2 yıl oldu içimiz acımız dolu. Darbecilerin gerekli cezaları aldığını düşünmüyorum'' şeklinde konuşuyor Şehit düşen Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Bünyan ilçesinde ailesinin yaptırdığı 2 katlı evin bodrum katında 80 metrekarelik alanda mini bir müzeyi andıran anı evinde Cennet ve silah arkadaşlarını şehit eden misket bombasından, paramparça olan cep telefonuna, üzerindeki kıyafetlere kadar birçok obje ve eşya 2 yıldan beni ziyaretçilere sergileniyor. FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde darbeci pilotlar tarafından F-16 uçaklarıyla 2 kez bombalanarak savaş alanına dönen kampusta 51 arkadaşı ile şehit olan Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in acısını henüz içlerinden atamayan annesi 51 yaşındaki Huriye ile inşaat taşeronu babası, 57 yaşındaki Yahya Kemal henüz hayatının baharında ve nişanlıyken şehit düşen kızlarının anısını yaşatmak, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için bir anı evi yapmayı planladılar. Bünyan ilçesindeki 2 katlı bahçeli evinin bodrumundaki 'Anı Evi'ndeki c amlı vitrinlerde, yaşamının baharında ülkesi için şehit olan Cennet Yiğit'in küçükken giydiği giysiler, oyuncakları, şahit olduğu sırada üzerindeki kıyafetleri, parçalanan cep telefonu, cebinden çıkan paralar, çeyizindeki eşyalar, canını alan hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçaları bulunuyor. Bunun yanı sıra şehit polis Cennet Yiğit'in ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında yaptığı kara kalem, suluboya ve yağlı boya resimler, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar, çok sayıda çerçevelenmiş fotoğraf ve birlikte şehitlik mertebesine ulaştığı 51 silah arkadaşının vesikalık fotoğrafları, bombalanan Gölbaşı Kampusu'na ait fotoğraflar mini müzeye dönüşen anı evinin duvarlarında yer alıyor Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit, 2 yıl önceki darbe girişimini ve sonrasında aldıkları şehadet haberini asla unutmayacaklarını belirterek '' "Cennetimizi, yiğit kızımızı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de, şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet’ti, Allah’ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. İçimi en çok acıtan eşya ise, kızımın ölümüne neden olan misket bombasıdır. Bu bomba dünya da yasak olan bombadır. Cennet ve arkadaşları bu bomba ile şehit oldu. Gölbaşı kampusunda 51 vatan evladı şehit oldu. Bunu yapanlar insan olamaz. İnsanı bırakın bunu hayvan yapmaz. Vallahi hayvana hakaret olur. Anıeviyle kızımızın anılarını yaşatmak, gençlere, gelecek nesillere yaşantısını ve yaşadıklarını aktarmak istedik'' dedi 'ALDIKLARI CEZALAR ASLA YETERLİ DEĞİL' Anı Evi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 2.yılını bu yıl Bünyan ilçesinde mevlid okutturarak anmak istediklerini ve Ankara'da çağrılı oldukları törenlere bu yüzden katılamayacaklarını belirten şehit Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit "Cennet ile ilgili bir şeylerin anı olarak kalması her zaman istediğimiz şeylerdi. Kızımdan bir şey kalsın, hiç unutulmasın. Bu anı evininin oluşmasını en çok babası istedi. Evin altında anı evi gibi bir şeyler yapalım istedik. Bunları, yani eşyalarını dağıtsaydık, kendisinden bize bir hatıra kalmayacaktı. Küçüklüğüne dair fotoğraflar, babasının 20 sene önce aldığı oyuncaklar, kitaplar, Cumhurbaşkanından gelen bayrak, tablo, kuranı kerim de var. Onu yitireli 2 yıl oldu ama bizim için her bir gün bir yıl gibi geçti. Çok acılar çektik. Kızımı ve arkadaşlarını şehit eden o hainler yargılanıyor ama aldıkları ve alacakları cezaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bizim yerimize kendilerini koysunlar.'' şeklinde konuştu Şehidin anıevinin bulunduğu Bünyan ilçesi Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu'da, Cennet Yiğit adına oluşturulan anıevinin ilçcenin en önemli ziyaret yerlerinden biri haline geldiğini belirterek '' Cennet'e giden Cennet Yiğit adına ailesinin oluşturduğu Anıevi, dogal güzellikleri ve bir çok ürünüyle anılan ilçemize bir başka anlam kattı. Şehidimizi ne ülkemiz ne ilçemiz asla unutmayacak ''diye göüşlerini ifade etti