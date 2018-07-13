(Görüntülü) 15 Temmuz gazisi, o geceyi gözyaşları içinde anlattı

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen '15 Temmuz Destanı Paneli'ne katılan Gazi Sedat Elgun yaşadıklarını gözyaşı dökerek anlattı. Zaman zaman alkışlarla sözleri kesilen Gazi Elgun, "Allah'a şükürler olsun ki o gecede, bu millet, o hainlere fırsat vermedi" dedi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, bazı kurum amirleri, akademisyenler ve üniversite personelinin katılımıyla '15 Temmuz Destanı Paneli' düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen büyük zaferin 2'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Geçmişe baktığımızda maalesef ülkemizin darbelerle başının dertte olduğunu gördük. Mayıs 1960, Mart 1971, Eylül 1980, Şubat 1997 ve Nisan 2007 askeri müdahalelerin ardından ve son olarak 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi ülkemizin demokrasisine sürülmüş birer kara lekedir. Demokrasiye ve dolayısıyla milletimize yapılan bu tür müdahaleler birer utanç vesikasıdır. Ancak tüm bunlar arasında en son 15 Temmuz darbe girişimi diğerlerinden farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendi seçtiği lideri ile birlikte bir darbeye karşı yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle topyekûn 'dur' demiştir. Bu hain girişim bu yönüyle gerçekten çok farklıdır. 2016 yılının 15 Temmuz akşamı Türkiye bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bu girişim milletimizin ve devletimizin el ele vermesi ile bertaraf edildi. Milletimiz kendisine, tarihine ve medeniyetine yakışanı yapmış, o gece darbecilerin en modern silahlarla saldırmalarına karşı aldırış etmeden bu hain girişimi engellemiştir" dedi. 15 Temmuz gecesi gazi olan Sedat Elgun'a plaket verilmesi ile devam eden programda duygusal anlar yaşandı. O gün yaşadıklarını anlatan Elgun, gözyaşlarına hakim olamadı. Zaman zaman alkışlarla sözleri kesilen Gazi Elgun, "Allah’a şükürler olsun ki o gecede, bu millet, o hainlere fırsat vermedi" dedi. Program Menduh Eren Camisi'nde şehitler için okunan mevlit ve dualarla sona erdi.