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(Görüntülü) 15 Temmuz filmini, Erdoğan'a sunmak istiyor

KAhramanmaraş'ta bilgisayar öğretmeni Ayşenur Alkaya, FETÖPDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanı animasyon filme taşıdı. Alkaya, çocuklara o gece yaşananları filmle anlatmak için hazırladığı filmi, cumartesi...

KAhramanmaraş'ta bilgisayar öğretmeni Ayşenur Alkaya, FETÖPDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanı animasyon filme taşıdı. Alkaya, çocuklara o gece yaşananları filmle anlatmak için hazırladığı filmi, cumartesi günü kentte miting yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmek istiyor.
Bilgisayar öğretmenliğinin yanında mimari animasyon eğitimi de aldığını ifade eden Ayşenur Alkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin direnişinin gelecek nesillere aktarılması yönündeki sözleri üzerine, animasyon film projesine karar verdiğini söyledi. 6 ay gece gündüz çalışarak projesiyi hazırladığını anlatan Alkaya, Videonun içeriğinde Gazimiz Safiye Bayat, Şehidimiz Ömer Halisdemir, yine Şehidimiz Erol Olçok ve oğlu ile diğer şehit, gazilerimiz var. Ben süreyi çok uzun tutmadım ve çocukların izlerken sıkılmaması adına 10 dakika yaptım. Videoyu hazırlamam toplam 6 ay sürdü. Normalde animasyon hazırlamak çok zor bir olay. Hemen yapamıyor ve çıkaramıyorsunuz. Animasyon işi ekip gerektiren bir olay. Ama ben bu işi tek başıma üstlendim diye konuştu.
'PROJEMİ CUMHURBAŞKANIMIZA TESLİM ETMEK İSİYORUM'
15 Temmuz dışında başka tarihi olayları da animasyon filme aktardığını belirten Alkaya, şöyle dedi
Sütçü İmam'ın ilk kurşun sıkması olayı, Şeyh Said olayı, Senem Ayşe olayı ve bayrak olayını animasyonlaştırdım. Bu animasyonları da hiçbir beklentim olmadan yaptım. Bu şehitlerimizi çocuklarımız, yeni neslimiz öğrensin. Cumhurbaşkanımız bu hafta sonu Kahramanmaraş'ta olacak. Benim tek beklentim, kendisine bu projemi elden teslim etmek ve Cumhurbaşkanımızı yakından görmek. En büyük isteğim budur.

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