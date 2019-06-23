Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Otobüsler otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturuyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul'a oy kullanmaya gelenler nedeniyle otogarda yoğunluk yaşanıyor. Otobüslerin otogara giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşuyor. . Otobüs kuyrukları nedeniyle bazı yolcular otogara girmeden otobüslerden inip yürümeyi tercih ediyor.
(Görüntülü) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (3 Havadan görüntüler)
Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Otobüsler otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturuyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
23 Haziran 2019 Pazar 12:27
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