Özkan ARSLAN, ANKARA () - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahında yaşanan eylemlere ilişkin açılan dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Dava dosyasına, darbe girişimi sırasında kayıtta olan güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler girdi. Darbe girişimine karşı olan askerlerin darbeciler tarafından derdest edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşların şehit edilme anları da kameralarca kaydedildi.
(Görüntülü) 15 Temmuz darbe girişimine dair Beştepe Karargahı'ndan yeni görüntüler -2
Özkan ARSLAN, ANKARA () - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahında yaşanan eylemlere ilişkin açılan dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Dava dosyasına, darbe girişimi...
29 Mayıs 2018 Salı 14:11
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