(Görüntülü) 15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.



15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma etkinliğine Kaymakam Bekir Yılmaz, eşi Cihan Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatan videoların gösterimi yapıldı. Kalabalık, gösterimler sırasında zaman zaman 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı, tekbir getirdi. Etkinliğe katılan Bodrumlular çalan marşlara bayrak sallayarak eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmanın canlı olarak meydanda yayınlanmasının ardından, İzmir Yıldırımlar Mehter ve Bando Takımı marşlar çalıp söyledi. Etkinlikler kapsamında ilçe camilerinde saat 00.15'te eş zamanlı olarak sala okutuldu. 15 Temmuz Şehitleri için okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, Bodrum İlçe Müftüsü Ali Ünal dua etti.



Kaymakamlık tarafından düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler sahneye çıkarak eserlerini okudu.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı konuşmada, "Halkın seçtiğini ancak halkın iradesi gönderir, darbeler değil. Ben de başkanlık dönemimde tutuklanmıştım ve Bodrum halkımız buna karşı sokaklara dökülmüştü, demokrasi aramıştı. Bunu en iyi bize 15 Temmuz'da yaşananlar gösterdi. Türk halkı bize demokrasiyi kazandırdı. Bugün burada konuşmamızı sağlayan geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor ve gazilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, "2 yıl önce şan ve şerefle dolu tarihimizde daha önce böylesini hiç yaşamadığımız bir şekilde alçakça, haince, şerefsizce bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Arkasına hepimizin bildiği emperyalist güçleri alan ve adı FETÖ olan şerefsiz satılmış köpekler; vatanımızı bölme, parçalama ve yönetme projesinin bir piyonu olarak asrın ihaneti diyebileceğimiz bir girişimde bulundu. Maalesef bu gözü dönmüş din istismarcısı şerefsizlerin; kendi meclisini, polisini, jandarmasını, istihbaratını bombaladığı, silahsız vatandaşlarımıza çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden uçakla, helikopterle, tankla, tüfekle saldırdığı hayasızca bir ihanetini yaşadık. Bu ihanet ve ülkemizi bölme parçalama oyunlarını başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere aziz milletimizin cesareti, kararlılığı, vatan sevgisi ve iman gücüyle 251 şehit ve 2200 gazimizin canları ve kanları pahasına fedakarlıkları ile bertaraf etmeyi başardık. Bugün



dünden daha güçlüyüz" dedi.



Konuşmaların ardından anma töreni sona erdi.