(Görüntülü) 15 Temmuz'da Tokat tek yürek oldu

TOKAT'ta,15 Temmuz darbe girişiminin 3'ncü yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen programda vatandaşlar, ay yıldızlı bayraklarla meydanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havaalanın'da katıldığı program ise meydanda vatandaşlara canlı izletildi.



Programda konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ''O günleri hatırlayalım, tişörtlerini çıkartıp, tankların o eksoz borularını tıkayan o kardeşlerimizi unutmayacağız. Yine ayaklarındaki o terlikleri çıkaran teyzelerimizi, nasıl o tankları kovaladıklarını unutmadık ve unutmayacağız. Çok iyi hatırlıyorum 5 yaşındaki çocuk, babası ile birlikte demokrasi nöbetine giderken kamyonuna bayrağını takmış ipi ile o kamyonu çeke çeke meydana gidiyordu. İşte o 5 yaşındaki çocuğun bayrak sevgisini unutmuyoruz. İşte biz böyle bir milletiz. Genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, evladıyla biz böyle bir genciz. Eğer mesele vatansa gerisi teferruattır diyen bir milletiz'' dedi.



Tokat Valisi Ozan Balcı ise ''Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 yılında devletimizin ve milletimizi varlığına, birliğine, geleceğimize kast etmek isteyen hain FETÖ terör örgütünün darbesine karşı, darbe girişimine karşı Büyük Türk Milleti'nin şanlı direnişini, cesaretini, fedakarlığını ve o gün yaşananları hatırlamak için bir araya geldik. Ben buradan 251 şehidimizi rahmetle minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun'' diye konuştu.



Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin yaptığı duanın ardından camilerde sala okunmasıyla program son buldu.