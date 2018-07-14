(Görüntülü) 15 Temmuz'da Sabiha Gökçen'de yaşananlara ait yeni görüntüler

Anıl UÇAN / İSTANBUL() - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşananlara ait taksicilerin çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk görüntülerde darbe akşamı tankların halk tarafından teslim alınması kameralara yansıdı. İkinci görüntülerde ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmek için gelen tankların mühimmatının çıkarılması kameralara yansıdı. Tankın içerinden mühimmat polisler eşliliğinde çıkartılıyor. "SABİHA GÖKÇEN'E 8 TANK İLE GELDİLER" 15 Temmuz günü darbeci askerler 8 tank ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmek için geldiler. Darbeci askerlere rağmen araçlarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nı girişini kapatıp tankların içeri girmesini engelleyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkan Ahmet Çavuş o anları anlattı. Ahmet Çavuş, "15 Temmuz günü Trabzon'dan İstanbul'a seyahat ediyordum. Taksici bir arkadaşımız Maltepe kışlasından tankların çıktığını ve köprüye gittiğini söyledi. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nü aradım. Tankların havalimanına döndüğünü söylediler. Ben de havalimanı kapılarının kapatılması talimatını görevli arkadaşlarıma ilettim. Kooperatifimiz bünyesinde TIR'lar ve kamyonlar ile kapıyı kapattık. 8 tank ile geldiler. Biz kapıyı kapattığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız bir açıklama yapmamışlardı. Daha sonra arkadaşlarım beni tekrar arayarak tankların TIR'ları ezip geçeceğini söylediler. Ben de hemen tırların yakılması talimatını verdim. Biz olayı geciktirdik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız açıklama yaptılar. Halkımızda geldi. Haliyle havalimanı içerisine girmelerini önledik. Atatürk Havalimanı kuleye kadar ele geçirilmişken Sabiha Gökçen Havalimanı'nın içerisine 8 tank girmemiştir. Bizim burada erken davranmamız neticesinde havalimanına 100 metre kala tankları durdurmuş ve bunu önlemiş olduk. Dört gün boyunca araçlarımız havalimanı girişinde beklediler. 17 gün boyunca araçlarımız kapıda nöbet beklemiştir. Taksici personelimiz ise 3 vardiya sistemiyle 7 gün 24 saat nöbet beklemişlerdir. Nihayetinde bu durumu atlattık. İstanbul'da tek giremedikleri yer Sabiha Gökçen Havalimanı oldu" dedi. 100 BİNLER SABİHA GÖKÇEN'E GELDİ Sabiha Gökçen Havalimanı'na 100 binlerce insanın geldiğini belirten Ahmet Çavuş, "Ben bu kararı verirken tanklar daha Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmemişlerdi. Bu kararı tamamıyla devletimize ve milletimize karşı yapılan bu hareketin karşısında ben de bir şeyler yapmak istedim. Elimdeki imkânlar tırla ve kamyonlarla kapıyı kapatmaktı. Ben de kapıyı kapattırdım. Haliyle havalimanına girmelerini engellenmiş oldu. Arkasında halkımızda geldi. 100 binlerin geldiği söylendi bana. Ben havalimanı kapısının kapatılması kararını verdiğimde Cumhurbaşkanımızın şehit edildiğine inanmıştım. Ben bunun FETÖ darbesi olduğuna inanıyordum. Tanklar geldiği zaman daha halkımızda gelmemişti. Biz işi geciktirdik. Halkımız buraya geldi. Halkımız buraya geldiği zaman tanklar ele geçirildi ve darbeci askerlerin hepsi teslim alındı Darbeden sonra ki pazartesi günü bir kurum tarafından denetlemeye geldiler. Salı günü başka bir kurum daha denetleye geldi. İlginçtir. O kurumlar halka o zamanlar hizmet vermezken bizi denetlemeye geldiler. Emniyetin içerisinde ki FETÖ'cüler bize sıkıntılar çıkardılar ve daha sonra bunlar tutuklandılar" dedi.