(Görüntülü) 15 Temmuz'da 15 bin kişilik helva ikram edilecek

Nuri PİR - Eser PAZARBAŞI ADANA,() ADANA Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin gerçekleştirileceği Merkez Park'ta 15 bin kişilik helva ikram edeceklerini belirterek, tüm hemşehrileri davet etti. Çukurova'da gastronomi turizminin gelişmesi için uluslararası ve ulusal festivallerde yöresel lezzetleri başarıyla tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 bin kişilik irmik helvası pişirip, kent halkına ikram edecek. 15 Temmuz akşamı saat 20.00'da Merkez Park'ta başlayacak anma etkinliklerinde tüm hemşehrilerini davet eden ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden şehitleri rahmet, gazileri şükran ve minnetle andı. ÜCRETSİZ İKRAM EDİLECEK Milletin can ve kanı pahasına yazdığı büyük kahramanlık destanının daima yaşatılacağına inandığını belirten Göçmen, Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran, asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratıldı. Adanalı aşçılar olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Merkez Parkı doldurup, şehitlerimizi dualarla anacak hemşehrilerimize hazırlayacağımız 15 bin kişilik irmik helvasını ücretsiz ikram edeceğiz dedi.