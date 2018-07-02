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(Görüntülü) 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapık yakalandı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız  çocuğunu taciz eden  şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yaşandı. 14 yaşındaki B.Y'yi yürüdüğü...

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız  çocuğunu taciz eden  şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yaşandı. 14 yaşındaki B.Y'yi yürüdüğü sırada Murat Ş., arkadan yaklaşarak  elle taciz etti. Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı. O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı. Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti.  Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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