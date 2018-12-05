(Görüntülü) 12.5 milyonluk dev market yatırımı

Sinem ERYILMAZ – Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,()-SABANCI Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 12.5 milyonluk yatırımla yeni bir hipermarket yatırımına imza attı. 4 bin 200 metrekarelik bir alana kurulan market mahalle esnafı kültürünü modern hayata entegre etmeyi amaçlıyor.



Fulya’da hayata geçirilen CarrefourSA AVM’nin açılış törenine Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş, futbolcular Tolga Zengin, Loris Karius, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup ve Fatih Aksoy ile çok sayıda kişi katılım sağladı.



Açılışta konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Bu mağazamız günümüz ihtiyaçlarına hizmet eden, bir yandan da eski bilindik esnaf kültürünü yaşatan bir mağaza. Bu en son açtığımız konsept mağazamızda Fulya Kasabı, Fulya Balıkçısı, Fulya Çarşısı gibi isimleri kullanarak müşterilerimiz için çok keyifli bir alışveriş deneyimi hedefledik. 12 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. 4 bin 200 metrekarelik bir alana yayılıyor” dedi.



E-TİCARET ALTYAPISI İLERİYE TAŞINDI



Gelişmiş bir e-ticaret altyapısının mağaza için kurgulandığını ifade eden Kartallıoğlu, “Müşterilerimizin evlerine servis imkânını maksimum oranda yakalamaya çalıştık. Bu mağazamız artık günümüzün ihtiyaçlarına ve müşteri beklentilerine hizmet verecek şekilde tasarlandı. Dolayısıyla müşterilerimiz ‘en son model CarrefourSA neymiş?’ dediklerinde bu mağazamızda bunu görebilirler” diye konuştu.



"2018 DEĞİŞİM YILI OLDU”



2018’in değişim yılı olduğunu söyleyen Kartallıoğlu, “Sene başından itibaren şirketimizde pek çok şeyi yeniledik. Gerek yönetim, gerek teknoloji, gerek mağazalarımıza kadar pek çok yenilik yaptık. Bu sene içerisinde projelerimizi lanse ettik ve bunları gelişmelerini de müşterilerimizle paylaştık. Dolayısıyla bu sene bizim için müşteriyi tekrar yakalamayı arzu ettiğimiz ve performansımızı sürekli artırdığımız bir yıl oldu” açıklamasında bulundu.



“MAHALLE ESNAFI SICAKLIĞINDA HİPERMARKET”



Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu da, “Fulya’ya yakışır bir mahalle esnafı sıcaklığında yepyeni hipermarket yarattık. Bu 12.5 milyonluk yatırımı yaparken çok uğraştık. Bugüne kadar geldik. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.



FİKRET ORMAN: BURASI TAM BİR AVM OLACAK



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, “Güzel bir yer oldu. İlk etapta CarrefourSA mağazası ile başladık ama burayı tam bir AVM haline getireceğiz. Biz de buraya Beşiktaş camiası olarak bayağı bir yatırım yaptık. Beşiktaş camiasına güvendikleri ve burada böyle bir yatırım gerçekleştirdikleri için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.



“BEŞİKTAŞ’IN PARASI BEREKETLİDİR”



Orman marketin bol kazanç elde etmesi temennisinde bulunurken esprili bir şekilde, “İlk alışverişte kaptanımız Tolga ile başlarız. Mustafa ve bizim diğer çocuklar da burada. İlk alışverişleri biz yaparız. Paramız bereketlidir efendim” diye konuştu.