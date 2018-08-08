(Görüntülü) 1.2 tonluk kurbanlık 'Paşa' 17 bin TL'ye satıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () ÇORUM'da kurban pazarına getirilen 1 ton 200 kiloluk 'Paşa' isimli boğa 17 bin TL'ye alıcı buldu. Kurbanlık boğa heybeti ile pazara gelenlerin dikkatini çekti. Kurban Bayramı nedeniyle Çorum kent merkezinde kurban pazarları oluşturuldu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri de kurbanlık hayvanları pazara getirerek satışa başladı. Pazarda en büyük ilgiyi ise 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' adlı simental cinsi boğa çekti. 'Paşa' isimli kurbanlık pazara getirilmesinden kısa bir süre sonra bir vatandaş tarafından 17 bin TL'ye satın alındı. Hayvan besicisi Faruk Öz, iki senedir 'Paşayı' kendi hazırladığı arpa ve yem ile özel olarak beslediğini belirterek "Bir çocuğa bakar gibi ona kendim baktım. Şuan 1 ton 200 kilogram ağırlığına erişti. Dün de paşayı pazarlık usulü ile 17 bin liraya el sıkışıp sattık" dedi. Öte yandan kurban pazarında da büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Kurbanlık satışı yapan hayvan besicisi Hüseyin Kendirci "Küçükbaş hayvanların fiyatı bin liradan başlıyor 3 bin liraya kadar çıkıyor. Büyükbaş hayvanlar da ise fiyatlar değişiyor. 5 bin ile 20 bin lira arasında fiyat veriliyor" diye konuştu.