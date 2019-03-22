(Görüntülü) 12 bin 500 kıtadan oluşan şiir yazdı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta esnaflık yapan Veysel Semih Danişment (72), 2008 yılında başladığı 'Divriği ve Sivas Ehlibeytinin 3 Bin 700 Yıllık Şiirsel Tarihi' adlı şiirini 12 bin 500 kıtada tamamladı. Danişment, bu çalışmayla dünyanın en uzun şiirini yazdığını iddia etti. Mevlana Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası Veysel Semih Danişment, kentte açtığı dükkanda bir süre kitap sattı. Okumaya ve araştırmaya meraklı olan, şimdilerde yağlı boya resim alım satım işiyle uğraşan Danişment, 2008 yılında kendi soyunun tarihini anlatan şiir yazmaya karar verdi. Peygamber soyundan geldiğini ileri süren Danişment, Divriği ilçesinde muhafaza ettiği kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif'in parçasını ve Bedir Savaşı'nda kullanıldığı iddia edilen sancaktan esinlenip, 123 soyu anlatan şiir yazdı. Danişment, 10 yıl uğraştığı, 8 heceli, 50 bin mısra ve 12 bin 500 kıtadan oluşan, 'Divriği ve Sivas Ehlibeytinin 3 Bin 700 Yıllık Şiirsel Tarihi' adlı şiirini 2018'de tamamladı. Danişment, ayrıca dünyanın en uzun şiirini yazdığını iddia ederek, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvurdu. Başvurusu kabul edilen Danişment, geçirdiği böbrek ameliyatı nedeniyle İstanbul'a gidip, belgesini alamadı. 'HAKSIZLIK NEDENİYLE ŞİİRİMİ YAZMAYA BAŞLADIM' Ailesinin Divriği'den Sivas'a 1903 yılında geldiğini anlatan Veysel Semih Danişment, "Rahmetli dedem Veysel Danişment'in şekerci dükkanı açması sonucu büyüklerimiz Sivas'a gelmiş. Bize lakap olarak 'şekerciler' derler ama gerçek olarak Danişmentoğulları olarak anılırız. Bu şekilde de kaydımız var. 12 bin 500 kıtadan oluşan şiirime bir haksızlık nedeniyle yazmaya başladım. Benim muhafaza ettiğim kutsal emanetlere devletin el koyacağı bilgisini alınca Divriği'ye gittim. Bizde 13 kutsal emanet vardır. Kutsal emanetler ecdadımız Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den sonra İmam Hasan'a sonra İmam Hüseyin'e daha sonra kuşaktan kuşağa geçen emanetler bana kaldı. Bu kutsal emanetler Divriği'de çeşitli camilere emanet olarak verildi. Bu kutsal emanetleri ecdadımız ölümüne korudu ve çileler çekti. Ben de bu süreçte devletin kutsal emanetlere el koymaması için büyük çaba sarf ettim. Mahkeme sonucunda tedbir koydurarak, kutsal emanetlerin Divriği ilçesinden götürülmemesini sağladım. Bu şiiri yazmaya, bundan esinlenerek başladım" diye konuştu. 'ŞİİRİM 5,5 SAATTE OKUNUYOR' Kendi soyu hakkında araştırmalar yaptıktan sonra okuduğu kitaplardan ilham alarak, şiiri yazdığını belirten Danişment, "Ehlibeyt ecdadımın hakkında okuduğum kitaplar sonucunda bana bir aşk geldi. Tam 10 senede gece ve sabahlara kadar okuyarak ve yazarak, ehlibeytin başına gelenleri 123 soy olarak yazdım. Her soyun tarihini belgeleriyle gözyaşları içinde yazdım. Hep kitap okudum ve yazdım. Aşk ile yazdım. Ehlibeytin çektiği çileleri yazdım" dedi. 12 bin 500 dörtlükten oluşan şiirin 5,5 saatte okunabildiğini kaydeden Veysel Semih Danişment, "Okurken hiç yorulmuyorum; çünkü şiirle uğraştığım için alışığım. Tabi yeni okuyanlar zorlanabilirler. Ben bu şiiri Allah rızası için yazdım. Herkes şiirimi ve diğer yazdığım kitapları da bastırıp okuyabilir. Şahsım ve ailem Allah rızası için yazılan şiir için hiçbir şekilde telif ücreti almayacaktır" diye konuştu.