(Görüntülü) 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ekmek siparişi - (ÖZEL)

ANTALYA'da Türkçe ve 3 yabancı dilde yardım çağrılarına cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi, 2018 yılında 2 milyon 163 bin 160 çağrı aldı. Yüzde 42'lik oranla 908 bin 527'sinin gereksiz olduğu çağrılar arasında ayakkabı ayağını vurduğu için ambulansla eve gitmek isteyen de polisin marketten ekmek alıp evine getirmesini isteyen de var.



Turizmde bu yıl 16 milyon turist hedefleyen Antalya'da, kamu kurumları ve özel işletmeler yerli ve yabancı turistlerin tatilini huzur içinde geçirmesi için bir dizi hazırlık yaptı. Türkiye'de acil çağrı hizmeti veren kurumların tek çatı altında toplanmasını amaçlayan ve pilot uygulamanın yapıldığı Antalya'da, 10 yıl önce kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi de yeni sezona hazır.



Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere 7 kurumun koordineli çalıştığı 112 Acil Çağrı Merkezi, turizm sezonunda yabancı tatilcilerin çağrılarına da 3 dilde 8 personeliyle hizmet verecek.



3 YABANCI DİLDE ÇAĞRIYA CEVAP



Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, operatörlerin gelen çağrılara göre ilgili birimlere vakayı hızla ilettiğini söyledi. Gelen çağrılar arasında yabancı dilde ihbarlar da olabildiğini vurgulayan Ateş, "İngilizce, Almanca ve Rusça çağrı alan personelimiz de var. Antalya'daki yerleşik yabancılardan da çağrı alıyoruz. Yabancı vatandaşlarımız ve turistlere kendi dillerinde hizmet veriyoruz" dedi.



GEREKSİZ ÇAĞRILAR



112 Acil Çağrı Merkezi 2018 yılında 2 milyon 163 bin 160 kez arandı. Çağrılara anında cevap veren operatörler, bunları ilgili birimlere yönlendirirdi. Bu çağrıların yüzde 42'sinin gereksiz olduğu tespit edildi. Gereksiz çağrıların yarısının İl Emniyet Müdürlüğüne geldiğini vurgulayan Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kalan yüzde 50'lik dilimin ise yüzde 35 sağlık, yüzde 8 jandarma, yüzde 5 itfaiye, yüzde 2 orman ve AFAD'a olduğunu söyledi. Ateş, gereksiz çağrıların personele ciddi iş kaybı yaşattığını, bunun ancak eğitimle ve cezalarla önlenebileceğini vurguladı. Sorunu temelden çözmek için öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemini anlatan çeşitli eğitimler verdiklerine değinen Ateş, zamanla bu soruna da çözüm bulunacağını düşündüğünü kaydetti. Ateş, gereksiz çağrıda bulunanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildiğini belirtti.



YABANCILAR DA GEREKSİZ ÇAĞRI YAPTI



112 Acil Çağrı Merkezi 2018 yılında yabancı dilde 5 bin 387 çağrı kabul etti. Yabancı çağrıların da yüzde 32'sinin gereksiz olduğunu vurgulayan Ateş, "Yabancı çağrılar arasında dillere göre en çok İngilizce, Rusça ve Almanca çağrı aldık. Gereksiz çağrılar önemli bir sorun" dedi.



İLGİNÇ ÖRNEKLER



Gereksiz çağrıların her açıdan işleyişe zarar verdiğine dikkati çeken Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, gereksiz bir çağrı alan personelin o an acil bir vaka çağrısına bakamadığını, bunun bir insanın yaşamına mal olabildiğini söyledi. Gereksiz çağrılar arasında ilginç örneklerin de olduğunu belirten Ateş, "Vatandaş arayıp, 'Yeni aldığım ayakkabı ayağımı vurdu. Ambulans gelip beni eve bıraksın', 'Annemin başı ağrıyor hemen ambulans gelsin', 'Ben bugün markete inemedim. Giriş kattaki marketten polisler ekmek alıp gelsin ben parasını vereyim' diyor. Yine arayıp hiçbir şey demeden kapatanlar da oluyor. Hiçbir şey demeden kapatanların çocuk olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



