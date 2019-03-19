(Görüntülü) 11 yaşındaki Nuriye biyonik ele kavuştu, Haluk Levent'le gitar çaldı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() DENİZLİ'de doğuştan sol eli olmayan Nuriye Gürel'e biyonik el takıldı. Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformunun devreye girmesiyle biyonik ele kavuşan Nuriye, Haluk levent ile birlikte gitar çaldı. Nuriye 9 yaşındaki kardeşi Zekai Gürel ile dans edip oyun oynadı.





Nuriye Gürel'in (11) doğuştan sol eli yoktu. Nuriye'ye 4 yaşında görüntü amaçlı tamamlayıcı protez takıldı. İşlevsiz olan bu protez bir gün Nuriye oynarken elinden düştü, üzülen, hevesi kırılan Nuriye bir daha da o protezi takmadı. 6'ıncı sınıf öğrencisi Nuriye Gürel gitar çalmaya heveslendi. Gittiği müzik okulunda öğretmeni Nuriye için bir aparat yaptı. Nuriye Gürel bu aparatla gitar çalmayı öğrendi ve konserler verdi. Nuriye Gürel bir kaç ay önce hayranı olduğu Haluk Levent'e sosyal medyadan seslenerek onunla gitar çalmak istediğini söyledi. Nuriye'nin bu isteğine anında cevap veren Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Platformu üyelerini devreye sokarak biyonik el için valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. Biyonik el için gerekli olan 139 bin Lira kısa sürede toplandı. Denizli'den İstanbul'a gelen Nuriye Gürel için özel hazırlanan biyonik el takıldı. Nuriye kendisine takılan biyonik ele kısa sürede adapte olarak hayallerine kavuştu.





NURİYE ÇALDI HALUK LEVENT SÖYLEDİ





Sanatçı Haluk Levent, Nuriye Gürel'i ziyaret ederek onun birlikte gitar çalma isteğini de yerine getirdi. İkili birlikte gitar çalarken Haluk Levent "Hatırla Sevgili" şarkısını söyledi.





MİKROFONU BİYONİK ELİYLE TUTTU





Nuriye Gürel röportaj sırasında "Mikrofonu ben tutmak istiyorum" dedi. Gürel "Doğuştan sol elim olmadan dünyaya geldim. Mahalleye müzik okulu açıldı annem beni oraya kayıt yaptırdı. Öğretmenim bana gitar çalabilmem için ahşaptan bir aparat yaptı. Ben Haluk Levent'in hayranıydım, sosyal medyadan ona 'sizinle gitar çalmak istiyorum' dedim. "Biyonik el de yaptırırız, gitar da çalarız, konser de veririz. Haber edin kızıma en kısa zamanda orada olacağım" diye hemen cevap verdi. Sonra AHBAP Platformu üyeleri bizi İstanbul'a getirdi. Üç ay gibi bir sürede biyonik el hazırlandı. Takıldıktan sonra alışmam üç gün sürdü. Şu an bu elimle istediğim hareketleri yapıyorum hatta gitar bile çalıyorum. AHBAP'lara ve destek olan tüm Türkiye'ye teşekkür ederim diye konuştu.





Annesi Müşerref Gürel de "Kızım adına çok mutluyum hayalleri gerçek oldu. Haluk Levent'e AHBAP'lara, Denizli'de bulunan Anıl hocamıza ve tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Herkes hayallerinin peşinden koşsun bir sonuca ulaşılıyor" dedi. Baba Erdem Gürel ise "Öncelikle bize bu yolda yardımcı olan AHBAP Platformu, Haluk Levent ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Evladımı evladınız olarak gördünüz" dedi.





Nuriye Gürel için hazırlanan biyonik elin uyum sürecini yakından takip eden Protez-Ortez uzmanı Hüseyin Laçin "Bu protezi hazırlarken dikkat ettiğimiz şey Nuriye'nin gitar çalabileceği, rahat kullanabileceği bütün fonksiyonları olan biyonik bir el ve kolunun girdiği soket dediğimiz kısmın çok ciddi manada ergonomik olması, esnek olması böylelikle dirsek hareketleri de gayet serbesttir. Nuriye'de uyguladığımız sistem beş parmak bağımsız çalışan biyonik bir el, bilgisayar mausuna basmak kadar hassas bir el, bu eliyle gitar da çalacaktır ve yazı bile yazabilecektir, 6 kiloya kadar ağırlık da taşıyacaktır. Aslında aylarca süren hareketleri Nuriye'de 3 günde kazanmış olduk. diye konuştu.





Bugün son testleri yapıldıktan sonra ailesi ile birlikte memleketi Denizliye dönecek olan Nuriye 9 yaşındaki kardeşi Zekai Gürel ile dans edip oyun oynadı.