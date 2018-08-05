Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul, () - ŞİLE Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.
(Görüntülü) 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesi bulundu (1)
Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul, () - ŞİLE Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri...
05 Ağustos 2018 Pazar 16:36
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