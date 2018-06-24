Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), () - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Mükime Fıratoğlu, bakımını üstlenen kişinin yardımıyla tekerlekli sandalye ile sandık başına gidip oy kullandı. Merzifon ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mükime Fıratoğlu, bakımını üstlenen kişinin yardımıyla Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oyu kullanmak tekerlekli sandalye ile Mehmetçik İlkokulu'na geldi. Burada sandığa gidip oy verdi. 36 yıl İstanbul ve Erzurum'da öğretmenlik yaptığını söyleyen Fırat, "Ben şehit kızıyım. Son vazifemi yapmaya geldim. Türkiye için geldim, oyumu atmaya. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiyem için şehitlerimizin kemikleri sızlamasın, Türkiye'mize sağlıklı huzurlu mutlu yaşam nasip etsin" dedi.
(Görüntülü) 104 yaşında tekerlekli sandalyeyle sandık başına gitti
Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), () - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Mükime Fıratoğlu, bakımını üstlenen kişinin yardımıyla tekerlekli sandalye ile sandık başına gidip oy kullandı. Merzifon ilçesinde yaşayan...
24 Haziran 2018 Pazar 16:07
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