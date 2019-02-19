(Görüntülü) 100 milyon liraya mal olan Kapıköy Gümrük Kapısı hizmete açıldı

VAN'ın Saray ilçesinde 2 yıl önce temeli atılan Kapıköy Gümrük Kapısı, hizmete girdi. 100 milyon liraya mal olan gümrük kapısının bölge turizmine de katkı sağlayacağı belirtildi.



​İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, komşu ülke İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla 2 yıl önce yapımına başlanan yeni gümrük binası, tamamlanarak hizmete girdi. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Van ile İran'ın Hoy şehirlerini birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı, açık- kapalı ve yeşil alanlar olmak üzere 70 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İçerisinde modern yolcu giriş-çıkış peronları, idare hizmet binası, diğer kurum binaları, kaçak eşya ambarı, arama hangarı, X- Ray tarama sistemleri gibi modern bir gümrük kapısında bulunması gereken tüm araç, gereç ve teçhizatın bulunduğu gümrük kapısı, Türkiye'nin en modern kara hudut kapıları arasındaki yerini aldı. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan tam donanımlı gümrük kompleksi, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak.



Saray Kaymakamı ve Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Mehmet Halis Aydın, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Cuma günü hizmete girdiğini belirterek, "Şu anda 2 yıllık bir modernizasyon çalışması neticesinde kapımız en modern tekniklerle vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Bugün de yoğun olarak vatandaşlarımız ve diğer taraftan İranlı turistlerin kullanmış olduğu bir kapıdır. Hem Saray ilçemize, hem Van'a hayırlı olsun. Bu kapının hem Saray'a, hem Van'a, hem tüm Türkiye'ye katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Yakın zamanda 'free shop'larımız ve diğer yerler de tamamlanacak. Şu an itibarıyla yüzde yüz kapasite ile çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Hem İran tarafından misafirlerimizi bekliyoruz, hem bizim ülkemizden karşı tarafa geçmek isteyen vatandaşlarımızı burada ağırlamak istiyoruz" dedi.



SELÇUKLU MİMARİSİ KULLANILDI



Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Selçuklu mimarisinin göze çarptığını belirten Mehmet Halis Aydın, "Ülkemize gelen turistlerin ilk karşılaşacağı şey, özgün bir mimari tarzı olacaktır. Selçuklu mimari tarzı kapılara yansımış vaziyettedir. Hem çinilerde, hem diğer süslemelerde, hem renklerde bu göze çarpıyor. Gelen İranlı turistler, ülkemizin tarihi hakkında daha hudut kapısında bilgi edinmiş olacaklar. Bu konuda emeği geçen tüm yetkililere ve mimarlara da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eser ortaya çıkardıkları düşünüyorum" diye konuştu.



TURİST SAYISI ARTACAK



Özellikle bayram, yılbaşı nevruz, hafta sonu gibi günlerde Van'a gelen turistler, kentte ekonomiyi canlandırıyor. Yeni gümrük kapısının hizmete girmesiyle birlikte gelen İranlı turist sayısında da artış bekleniyor. Aydın, "Yeni, modern tesisle birlikte geçişlerin artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki Mart ayı da bunun için bir gösterge olacaktır. İranlı turist sayısında artış bekliyoruz" şeklinde konuştu.



KONTEYNER DEVRİ BİTTİ



Sınır kapısında 2 yıldır, konteynerlerde hizmet veriliyordu. Vatandaşlar, modern gümrük kapısının tamamlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Daha önce dışarıda, soğuk havada beklemek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, ardık iki ülke arasında daha iyi koşullarda gidip geleceklerini belirtti.