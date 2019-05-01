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(Görüntülü) 1 Mayıs'ta, iş kazasında ölen işçiyi andılar

TÜM-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, iş kazasında hayatını kaybeden Kadirhan Özdemir'in (21) mezarını ziyaret edip, karanfil bıraktı. TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve beraberindekiler,...

TÜM-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, iş kazasında hayatını kaybeden Kadirhan Özdemir'in (21) mezarını ziyaret edip, karanfil bıraktı.

TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve beraberindekiler, 7 Mart günü Erciyes Üniversitesi'nin yemekhanesinde elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybeden aşçı Kadirhan Özdemir'in, Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde bulunan mezarına giderek, karanfil bıraktı. Anne Hatice Özdemir'in de katıldığı anmada Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra konuşma yapan Başkan Mahmut Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamadıklarını, bugün iş kazasında ölenlerin  annenleri ile eşlerinin ağladığını söyledi. Şahin, kadroya alınmayan işçilerin de ağladığını söyleyerek, "'Kıdem tazminatımı alabilir miyim? Evime ekmek götüre bilir miyim?' diyenler ağlıyor. Bu konulara çözüm bulunmadıkça biz TÜM-İŞ olarak mezarlıklardan çıkmayacağız ve her 1 Mayıs'ta mezarlıklarda olacağız" dedi.

Şahin, Şanlıurfa'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle üzüntülü olduklarını da söyledi.

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