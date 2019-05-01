(Görüntülü) 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle



ve kutlamalara kapatılan taksim meydanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.





BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



- İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar



- Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar



- İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar



- Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar



- D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası



- Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar



ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR



- Yüce Tarla Caddesi



- İstanbul Caddesi



- Rauf Orbay Caddesi



BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



- Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı



- Beyoğlu-Mete Caddesi



- Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi



- Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi



- Şişli-Halaskargazi Caddesi



- Şişli-Cumhuriyet Caddesi



- Şişli -Ortaklar Caddesi



- Şişli- Aytekin Kotil Caddesi



ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR



- Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek



- Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek



- Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek.



- Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek.



- Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek.



- Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.



- Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.



- Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek.



- Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek.



- Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek.



- Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek.



- Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.



- Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek.



-Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak.



-Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatıldı.