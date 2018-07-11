(Görüntülü) 1 gün kuyuda mahsur kalan at kurtarıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kuyuya düşen at, bir gün sonra, kuyunun ağzının iş makineleriyle genişletilmesinin ardından itfaiye tarafından kurtarıldı. Nusaybin'e bağlı Eskimağara köyünde oturan Ekrem Yağız'a ait at, pazartesi günü, otlanması için kırsala bırakıldı. Yağız, akşam atını göremeyince köy içersinde arama yaptı, ancak sonuç alamadı. Dün sabah saatlerinde tekrar aramaya çıkan Yağız, atının köy yakınlarında bir kuyunun içinde olduğunu gördü. Yağız, Nusaybin Belediyesi'nden yardım talep etti. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle kurtarma çalışmaları başlatan itfaiye erleri, kuyunun ağzını dibine yakın bir bölgeye kadar kazarak at için yol açtı. Yolun açılmasının ardından ekipler, kuyunun dibine inerek atı kurtardı. Atını teslim alan Yağız, itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.