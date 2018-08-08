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(Görüntülü)08.08.2018 tarihinde toplu nikah töreniyle evlendiler

ZONGULDAK Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, evliliklerini 08.08.2018 tarihine denk getirmek isteyen 4 çiftin nikahını, toplu halde kıydı. Çaycuma Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvuran 4 çift evlilik tarihlerini özel kılmak için...

ZONGULDAK Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, evliliklerini 08.08.2018 tarihine denk getirmek isteyen 4 çiftin nikahını, toplu halde kıydı. Çaycuma Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvuran 4 çift evlilik tarihlerini özel kılmak için 08.08. 2018 tarihini seçti. Çaycuma Belediyesi, çiftlerin mutlu günlerini daha da ölümsüzleştirmek için toplu nikah kıydı. Gülçin Kara-Yaşar Özdemir, Süleyha Çelik-Celil Bulut, Hülya Çağlımısırlı-Mustafa Körbasan, Meryem Yalçın-Miraç Ali Tonbul çifti, davetliler önünde 'Evet' diyerek dünyaevine girdi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sadece çiftler değil herkesin bu mutlu günü hatırlaması için toplu nikah kıydıklarını söyledi. Özel bir tarihte özel bir nikah töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Kantarcı, şöyle dedi: "Dilerim bu evlilikler değerli çiftlerimizin söylediği gibi son nefeslerine kadar devam eder. Bu aile birliğini bir ömür boyu huzur ve mutluluk içinde korumalarını bekliyoruz. Sevgi, saygı ve hoşgörüyü eksik etmemelerini diliyoruz. Sadece iyi günlerde değil, zor günlerde de birbirlerine destek olup yardımcı ve anlayışlı olmalarını diliyoruz. Bu vesile ile buraya katılan bütün misafirlere de teşekkür ediyorum. Allah mesut etsin." Nikahların kıyılmasının ardından çiftlere, toplu nikaha sponsor olan kuyumcu ve pastaneler hediyelerini verdi. Pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimin ardından nikah töreni sona erdi.

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