(Görüntü) Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi

Özden ATİK / İSTANBUL, () CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. 4'ü tutuklu 9'u firari toplam 14 sanığın yer aldığı davanın ilk duruşması, 22 Kasım'da Çağlayan'da görülecek.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce gerekli incelemelerinin tamamlanmasının ardından kabul edildi. İlk duruşmanın 22 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılmasına karar verildi. Sanıklar Cengiz Özel, Mithat Öztürk, Murat Canım ve Mustafa Koçak'ın tutukluluk hallerinin devamına, firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu hakkında yakalama kararının devamına hükmedildi.





İDDİANAMEDEN





İddianamede, DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitesinde Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün genel komitesinde Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ile Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım "sanık" sıfatıyla yer alıyor.





HAPİS TALEPLERİ





İddianamede sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. 9 şüphelinin ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da cezalandırılmaları isteniyor.





Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Koçak ve Canım'ın "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme yardım" , "Ateşli silahlar kanununa muhalefete yardım" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçlarından 28 yıl ile 48.5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması da talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk'ün ise "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi cezası isteniyor.



