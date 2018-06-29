(Görüntü) Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)

SAMSUN'da Muhammet Yıldırım (57), prim borcunu ödeyip emekli olmak için zarfla yanına aldığı 27 bin 200 lirayı düşürdü. Parayı bulan kişi ya da kişilere çağrıda bulunan Muhammet Yıldırım, "Ben 24 saat direksiyon sallıyorum. Parayı bulanın insafı varsa getirsin" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise gözyaşı döktü.Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyat işi yapan evli ve 3 çocuk babası Muhammet Yıldırım, prim borcunu yatırıp emekli olmak için 15 bin 200 lira patronundan aldı, 12 bin lira da oğlu kredi çekti. Yıldırım 27 bin 200 lirayı da yanına alarak bu sabah eşi Fatma Yıldırım'ı sağlık merkezine götürdü. Muhammet Yıldırım, yolda, paranın olduğu zarfı, arka koltukta oturan eşine verdi. Eşi sağlık merkezinin önünde inerken, kucağında bulunan para dolu zarfı düşürdü ve sağlık merkezine girdi. Muhammet Yıldırım'da olay yerinden otomobiliyle ayrıldı. Bir süre sonra paranın araçta olmadığını fark eden Muhammet Yıldırım, eşini aradı. Eşi Fatma ise paranın kendisinde olmadığını söyledi. Paranın düştüğünü fark eden Muhammet Yıldırım geri döndü, ancak parayı bulamadı.Fatma Yıldırım gözyaşı dökerken, eşi Muhammet Yıldırım ise, "Bu parayla emekli olacaktım. 15 bin 200 lira patronum verdi. 12 bin lira da oğlum kredi çekti. Sabah parayı SGK'ya yatırmaya gidiyorum. Hanım, 'benim iğnem var, beni sağlık ocağına götür' dedi. Arabaya bindik, para arabadaydı. Eşim aldı, eteğine koydu. İnerken de unuttu, düşürdü. Ben Liman kavşağına gittim, baktım para yok. Herhalde eşim çantasında unuttum zannettim ve geri döndüm. Eşime 'hanım bana parayı versene' dedim. 'Bende yok ki, para arabada' dedi. 27 bin 200 lira para vardı. Bulanın insafı varsa, getirsin. Yıllardır çoluk, çocuğumu okutmak için Bağ-Kur'umu ödeyemedim. Acıları onun için çekiyorum. Her şeyde Allah'ın hikmeti var. Haram param yok. Ben 24 saat direksiyon sallıyorum, bu parayı kazanıyorum" dedi.Muhammet Yıldırım'ın başvuru üzerine polis ekipleri, parayı bulmak için çalışma başlattı.









POLİS 30 GÜVENLİK KAMERASI İNCELEYEREK PARAYI ALANI BULDU



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri 30 güvenlik kamerası incelemesinin ardından Muhammet Yıldırım'ın zarf içinde kaybolan 27 bin 200 lirasını alanı tespit etti. Samsun'da bir ilçe belediyesinde zabıta olarak görev yapan M.S.'yi güvenlik kameraları incelemesinin ardından yakalayan ekipler, para ile ifadesi almak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Polis, M.S.'yi ifadesinin ardından serbest bırakılırken parayı kaybeden aileye parayı almak için teslim için polis merkezine çağırdı. Polis merkezi önünde polislere teşekkür eden Muhammet Yıldırım, "Emniyet teşkilatı çok zahmet çekti. Allah milletimize, askerimize ve polisimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Bugün çok eziyet çektiler.Bir yudum su içemediler" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise "Polisimize ve askerimize allah zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Parayı yarın yatıracağız" diye konuştu. Aile ardından parayı sayarak teslim aldı.