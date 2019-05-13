Görselliği muhteşem ancak rekolteyi düşürüyor 

Murat KİBRİTOĞLU/HATAY, () - HATAY'da buğday tarlalarını gelincik çiçekleri kapladı.

Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde buğday ekilen tarlalarda açan gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturuyor. Tarlalara girenler fotoğraflar çektiriyor.

Ancak buğday tarlaları gelincik çiçekleri nedeniyle görünmez hale gelmiş durumda. Ziraat mühendisi ve üretici Semih Karademir, görsel olarak muhteşem görünen gelincik çiçeklerinin rekoltenin düşmesine neden olduğunu söyledi. Karademir, "Gelincikler ne kadar güzel görünse de biz üreticiler tarafından istenmeyen bitkidir. Çünkü hasatta rekolteyi düşürür" dedi.



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