Görmez: Görmez: Kutlu Doğum Haftası'nın FETÖ ile irtibatlandırılması tarihi gerçeklere de aykırıdır

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ( Kutlu Doğum Haftası) 28 yıldır devletin desteği ve bütün toplum kesimlerinin katılımı ile bilgilenme ve bilinçlenme şöleni haline gelmiş Kutlu Doğum Haftası'nın asrın fitnesi FETÖ ile irtibatlandırılması başta diyanet ve ilahiyat camiası olmak üzere aziz milletimizi derinden yaralamıştır" dedi.

Görmez, " Akıl vicdan ve izan dışı bu iddia, aynı zamanda tarihi gerçeklere de aykırıdır. İdrak edilen Mevlit Kandilinin bir alternatifi değildir. Kutlu Doğum bir siret haftasına dönüştürülerek bundan sonra da 14-20 Nisan'da icrasına devam edilmelidir" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kutlu Doğum Haftası", "Hicri Takvim Birliği", "İmsak ve Yatsı Vakitlerinin Tespiti" ile "Ramazanda Yayınlanan Dini İçerikli Programlar"ın ele alındığı "Din İşleri Yüksek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti"nin kararlarını açıkladı.

"KUTLU DOĞUM HAFTASI'NIN ASRIN FİTNESİ FETÖ İLE İRTİBATLANDIRILMASI TARİHİ GERÇEKLERE DE AYKIRIDIR"



Görmez, "Toplumsal huzuru ve barışı sağlayan en önemli unsurların başında sahih din anlayışı gelmektedir. Sahih din anlayışının korunması da dini istikrar ve bütünlüğün sağlanması da yapıcı, eleştirel ortamın sağlanmasına bağlıdır. Sahih dini bilgi ve uygulamalar etrafında oluşturulacak kuşku ve tereddütler dini istikrar ve bütünlüğe zarar verecek bu da toplumsal barışın zarar görmesine yol açacaktır. Din hizmetlerinin ifası ve toplumu din konusunda bilgilendirmekle yükümlü olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın saygınlığını ihlal edecek onu itibarsızlaştıracak ülkemizdeki dini istikrar ve bütünlüğü olumsuz etkileyecek her türlü girişimden uzak durulmalıdır. 28 yıldır devletin desteği ve bütün toplum kesimlerinin katılımı ile bilgilenme ve bilinçlenme şöleni haline gelmiş Kutlu Doğum Haftası'nın asrın fitnesi FETÖ ile irtibatlandırılması başta Diyanet ve ilahiyat camiası olmak üzere aziz milletimizi derinden yaralamıştır. Akıl vicdan ve izan dışı bu iddia aynı zamanda tarihi gerçeklere de aykırıdır" diye konuştu.

"KUTLU DOĞUM ETKİNLİKLERİNİN 14-20 NİSAN'DA İCRASINA DEVAM EDİLMELİ"



Görmez, "Etkinlikler ilgili yönetmelik hükümlerine göre ve Diyanet'in gözetim ve denetiminde yürütülmelidir. Peygamberimizin ve onun doğumunun bir tartışma konusu yapılması kabul edilemez. Mevlit Kandili programları zenginleştirilerek sürdürülmeli Kutlu Doğum ise bir siret haftasına dönüştürülerek bundan sonra da 14-20 Nisan'da icrasına devam edilmelidir" dedi.



"HURAFELERDEN AYRIŞTIRICI VE ÖTEKİLEŞTİRİŞİ HER TÜRLÜ İSTİSMARDAN UZAK DURULMALI"



İbadet vakitleri ve Ramazan'da yayınlanan dini içerikli programlara ilişkin Görmez, "İbadet vakitleri konusunda meydana getirilmeye çalışılan tereddütlere itibar edilmemelidir. Ramazan'da yayınlanan dini içerikli programlar milletimizi inançtan, ibadete ahlaktan sosyal hayata ilimden kültür ve medeniyete kadar hemen her alanda bilgilendirme ve bilinçlendirme için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Programlarda, İslam'ın temel kaynaklarına dayalı sahih dini bilgi esas alınmalı. Hurafelerden ayrıştırıcı ve ötekileştirişi her türlü istismardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.

"BİRLİK VE BERABERLİĞE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ GÜNLER"



Görmez, "Zor bir süreçten geçtiğimiz birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde medya kuruluşlarımız halkımızın kafasını karıştıracak onların dini duyarlılıklarına gölge düşürecek her türlü gereksiz tartışmalara ve polemiklere meydan vermemelidir" dedi.

